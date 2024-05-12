Детей, женщин и пенсионеров эвакуируют из зоны паводка в Омской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Омской области приняли решение о частичной эвакуации детей, женщин и пожилых людей из пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района, сообщил в воскресенье губернатор региона Виталий Хоценко.

"С сегодняшнего дня на территориях, которые находятся в зоне весеннего паводка, действует режим ЧС регионального значения. Ситуация остается сложной, но контролируемой. Приняли решение о начале эвакуации детей, женщин, пожилых и маломобильных жителей", - написал он в своем телеграм-канале.

Хоценко добавил, что жителей затопленных населенных пунктов будут перевозить автобусами в соседние райцентры - Тевриз, Тару, Муромцево, Знаменское. "Пункты временного размещения готовы к их приему. Там созданы безопасные условия", - отметил глава региона.

По словам губернатора, он также поручил заместителю председателя областного правительства Владимиру Куприянову начать выплату компенсаций всем пострадавшим жителям района.

"Люди должны начать получать деньги уже до конца будущей недели. Кроме того, поручил оперативно проработать план восстановления дорожной и социальной инфраструктуры. Чтобы, как только сойдет вода, можно было начать восстановительные работы", - рассказал Хоценко.

В свою очередь, министр образования региона Иван Кротт в своем телеграм-канале сообщил, что для перевозки людей из Усть-Ишимского в соседние районы министерство предоставило 15 школьных автобусов и 14 "ГАЗелей", добавив, что оборудованные в школах и колледжах пункты временного размещения уже готовы к приему эвакуированных жителей.

"Будем держать руку на пульсе. В случае необходимости оперативно решим вопрос организации образовательного процесса для школьников Усть-Ишимского района", - написал он.

"Прорабатываем два варианта. Первый - досрочное окончание учебного года для ребят невыпускных классов с корректировкой программ и прохождением неизученных тем в начале нового учебного года. Второй - дистанционное обучение для учеников выпускных классов", - рассказал Кротт.

Региональные власти отмечают также непростую ситуацию с объектами энергетики. Министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко сообщил, что в зоне подтопления оказались четыре котельных в трех населенных пунктах, 17 трансформаторных подстанций, три водонасосных скважины.

Кроме этого, по его словам, в настоящее время в Усть-Ишиме энергетики совместно с коммунальными службами и местными жителями продолжают воздвигать защитную дамбу - во избежание затопления районной электрической подстанции.

По сообщению пресс-службы МЧС России, в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 317 домов и 467 придомовых территорий.

Уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим, по данным на утро воскресенья, составлял 894 см, уровень в реке Ишим в районе села Орехово - 1 м 630 см.