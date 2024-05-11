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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Свыше 770 домов и почти 3,5 тыс. участков затоплены в Тюменской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более 770 домов остаются подтопленными в зоне паводка в Тюменской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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"На сегодняшний день в 64 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 426 домов, 347 дачных домов, 3 498 приусадебных участка, 36 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС РФ по Тюменской области добавляет, что в пунктах временного размещения находятся 448 человек, из них 147 детей.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки снизился уровень воды в реке Ишим у Ильинки (на 4 см), у Ишима (на 11 см), у Абатского (на 10 см), у Викулово (на 7 см).

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.

Тюменская область
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