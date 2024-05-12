В Тюменской области продолжает подниматься уровень Иртыша и Туры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Иртыш в Тюменской и Омской областях продолжает повышаться, следует из данных гидрологического бюллетеня, размещенного в телеграм-канале информационного центра тюменского правительства в воскресенье.

Больше всего за минувшие сутки уровень Иртыша вырос у села Усть-Ишим в Омской области. Здесь вода поднялась на 24 см - до 893 см, превысив критическую отметку (820 см) на 73 см.

Кроме того, Иртыш поднялся у сел Демьянское - на 13 см (до 825см) и Уват - на 10 см (до 1018 см), возле Тобольска - на 9 см (до 615 см). Здесь вода не достигла критических отметок.

По данным бюллетеня, увеличился за минувшие сутки уровень воды и в реке Тобол у Ялуторовска - на 6 см и села Иевлево - на 8 см. Здесь также не достигнуты критические отметки. У сел Упорово и Коркино Тобол снизился на 5 и 4 см соответственно.

Незначительно за сутки поднялся уровень воды в реке Тура у Тюмени (на 2 см) и села Покровского (на 5 см).

Согласно бюллетеню, уровень реки Ишим снизился у одноименного города (на 10 см), сел Ильинка (на 2 см), Абатское (на 11 см) и Викулово (на 7 см).

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.