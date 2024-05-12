В Белгороде удалось спасти 12 человек из-под завалов подъезда многоэтажки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Специалистам МЧС РФ на месте ЧП в Белгороде удалось спасти из-под завалов 12 человек, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

В числе спасенных - два ребенка, говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда из-за обстрела жилого дома в Белгороде продолжаются.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. В результате полностью обрушился один подъезд.

Возбуждено уголовное дело.