Уголовное дело о теракте возбуждено после обрушения подъезда в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело о теракте по факту обрушения секции дома в Белгороде в результате обстрела в воскресенье, сообщил СК РФ.

"12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, "Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)".

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства, добавили в СК.