Дом в Белгороде был поврежден фрагментами сбитой ракеты ТРК "Точка-У"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Жилой дом в Белгороде поврежден фрагментами сбитой украинской ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны РФ.

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", - сообщили в ведомстве.

По данным военных, системы ПВО сбили шесть ракет и шесть реактивных снарядов.

"В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там сообщили, что атака была совершена около 11:40 по московскому времени.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. В результате полностью обрушился один подъезд. По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов 12 человек.

Возбуждено уголовное дело.