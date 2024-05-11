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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Дмитрий Патрушев сменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера

Его первый заместитель в Минсельхозе Оксана Лут станет министром

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера, его первый заместитель в Минсельхозе Оксана Лут станет министром, сообщается в пресс-релизе правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

"В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей как сельское хозяйство, АПК, экология была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы", - заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, процитированный в пресс-релизе.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.

Как напомнил Беляков, в Минсельхозе она трудится с 2018 года. С 2021 года занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства, говорится в пресс-релизе.

Биография Дмитрия Патрушева

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде.

В 1999 году он окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент". С 1999 по 2002 годы работал в министерстве транспорта РФ. В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России по специальности "Мировая экономика".

В 2004 году начал работать в Банке внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк", с 1 марта 2007 года Банк ВТБ). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка.

С 24 мая 2010 года - член наблюдательного совета Россельхозбанка. С 26 мая 2010 года - председатель правления Россельхозбанка.

18 мая 2018 года назначен министром сельского хозяйства РФ.

Доктор экономических наук. Имеет государственные награды.

Биография Оксаны Лут

Оксана Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве.

Закончила Финансовую академию при правительстве РФ. С сентября 2000 года по апрель 2003 года работала в Альфа-банке, с апреля 2003 года по январь 2010 года - в ВТБ. С января по октябрь 2010 года - начальник управления департамента инвестиционных программ; начальник службы непрофильных активов департамента инвестиционных проектов госкорпорации "Ростехнологии".

С октября 2010 года по июль 2018 года - директор департамента организации работы с клиентами; директор департамента развития корпоративного бизнеса; директор департамента крупного бизнеса; заместитель председателя правления Россельхозбанка.

С июля 2018 года по декабрь 2021 года - заместитель министра сельского хозяйства, с 30 декабря 2021 года - первый заместитель министра сельского хозяйства РФ.

Дмитрий Патрушев
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