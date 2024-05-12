В Думе началось согласование кандидатур в новое правительство

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Утверждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, внесенные накануне премьером РФ Михаилом Мишустиным на рассмотрение в Госдуму, запланировано на пленарных заседаниях 13 и 14 мая, в настоящее время проходит согласование кандидатов в профильных комитетах, сообщает кабмин РФ.

"Кандидаты на посты вице-премьеров и министров, внесенные накануне Мишустиным на рассмотрение в Госдуму, проходят согласование в профильных комитетах. Заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях, которые состоятся 13 и 14 мая", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства в воскресенье.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами не исключил острых дискуссий при рассмотрении кандидатов на должности в новом правительстве. Он отметил, что такие дискуссии уже начались.

В воскресенье в комитетах Госдумы пройдет обсуждение кандидатур на посты заместителей председателей правительства и министров.

В понедельник на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатур на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.

Как отметил Володин для того, чтобы обсудить заместителей председателя правительства Госдуме потребуется более шести часов, так как каждый кандидат будет выступать перед депутатами, ответит на вопросы парламентариев, также предусмотрены выступления от профильных комитетов. Во вторник заседание по утверждению министров пройдет по схожей процедуре.