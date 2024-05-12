Регионы за год направят 95 млрд руб. на исполнение указа о многодетных семьях

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что субъекты РФ направляют в этом году 95 млрд руб. на осуществление указа о многодетных семьях, но эта цифра может измениться.

"По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 млрд рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента, но я думаю, что эта цифра будет меняться", - сказала Голикова в ходе заседания комитета Госдумы по труду и социальной политике в воскресенье.

Она также подчеркнула, что в России, по итогам 2023 года, в 41 регионе суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. Вице-премьер напомнила, что ранее президент РФ Владимир Путин принял решение направить 75 млрд руб. на региональные программы по поддержке рождаемости в тех субъектах РФ, где суммарный коэффициент за 2023 год ниже, чем в среднем по РФ.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", устанавливающий в том числе гарантии предоставления госпособий и выплат. Согласно указу, устанавливается, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

В частности, указ гарантирует досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей; профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профобразования; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок.

Кроме того, указом правительству поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи.