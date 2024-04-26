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Статус многодетной семьи можно будет оформить на Госуслугах с 2025 года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Заявление на приобретение статуса и удостоверения многодетной семьи можно будет подать на портале Госуслуг с начала 2025 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета законодателей в пятницу.

Она напомнила, что с 1 июля начнет работу единый федеральный реестр многодетных семей, идет работа над единым образцом удостоверения многодетной семьи.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", устанавливающий, в том числе, гарантии предоставления государственных пособий и выплат. Согласно указу, устанавливается, что в многодетной семье в РФ должно быть трое детей или больше, статус устанавливается бессрочно.

Татьяна Голикова
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