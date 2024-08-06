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При оценке эффективности губернаторов могут начать учитывать рождаемость в их регионах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос включения суммарного коэффициента рождаемости в качестве одного из KPI для глав регионов.

"Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации рассмотреть вопрос включения показателя "суммарный коэффициент рождаемости" в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68", - говорится в перечне поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, правительство вместе с профильными комиссиями Госсовета должно рассмотреть при участии региональных властей вопросы включения в нацпроект "Семья" мероприятий по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципалитетах и развитию системы предоставления социальных услуг по присмотру и уходу за детьми (в том числе услуг нянь, прошедших специальную профессиональную подготовку).

Госсовет правительство Владимир Путин
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