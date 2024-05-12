МЧС сообщило о трех пострадавших спасателях при повторном обрушении в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Три спасателя получили травмы после повторного обрушения части жилого дома в Белгороде, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Они получили травмы различной степени.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают "минуту тишины", что позволяет услышать пострадавших под завалами.

По данным МЧС РФ, число спасенных на месте ЧП в Белгороде увеличилось до 16 человек. Ранее в ведомстве сообщали о 12 спасенных.

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. В результате полностью обрушился один подъезд. Возбуждено уголовное дело.