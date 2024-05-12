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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Спасатели прерывают работы на месте ЧП из-за ракетной опасности в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС вынуждены прерывать работы на месте обрушения подъезда в многоэтажке Белгорода из-за атак ВСУ.

"Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу "ракетная опасность", - говорится в сообщении МЧС РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре и прилегающем районе.

Секция 10-этажного жилого дома обрушилась ранее в воскресенье в Белгороде на улице Щорса.

МЧС РФ Белгород
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