Спасатели прерывают работы на месте ЧП из-за ракетной опасности в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС вынуждены прерывать работы на месте обрушения подъезда в многоэтажке Белгорода из-за атак ВСУ.

"Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу "ракетная опасность", - говорится в сообщении МЧС РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре и прилегающем районе.

Секция 10-этажного жилого дома обрушилась ранее в воскресенье в Белгороде на улице Щорса.