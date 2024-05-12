Более 60 квартир повреждены при массированном обстреле Белгорода и пригорода

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях жилого фонда и имущества при массированной украинской атаке по областному центру и пригороду.

"В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Белгородском районе, по его информации, в поселке Дубовое пострадало семь частных жилых домовладений, один многоквартирный дом, одна надворная постройка, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей, в селе Таврово - три частных домовладения, три автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое - один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый - один автомобиль.