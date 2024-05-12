МЧС возобновило работу на месте ЧП в Белгороде после отмены опасности ракет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС возобновили поисковые работы на месте обрушения подъезда в белгородской многоэтажке после отмены опасности атаки ракет.

"Поисково-спасательные работы после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены", - говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале об отмене опасности атаки ракет в Белгороде и Белгородском районе в 15:09.

Ранее МЧС сообщило о приостановке работ на месте ЧП в Белгороде из-за ракетной опасности.

Между тем, белгородская мэрия сообщила о пунктах временного размещения, развернутых для жильцов дома, где обрушился подъезд. "В Белгороде развернули два пункта временного размещения. Сначала жителей привозят в пункт сбора, где они проходят первичную регистрацию, после доставляют в ПВР на автобусах", - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Отмечается, что при необходимости организуют еще два пункта временного размещения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в результате обстрела со стороны Украины. Как рассказал глава региона, по предварительным данным, пострадали 19 человек.