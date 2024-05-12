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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Жильцов обрушившегося дома в Белгороде устроят в пунктах временного размещения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Белгороде жителей дома, где произошло обрушение подъезда, устраивают в пунктах временного размещения, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"Всем жителям дома на Щорса, 55а, где произошло обрушение подъезда, предоставляются места в пунктах временного размещения в Белгороде. Доставка людей автобусами организована", - говорится в сообщении.

Секция 10-этажного жилого дома обрушилась ранее в воскресенье в Белгороде на улице Щорса. По последним данным, пострадали 19 человек.

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