Водителя упавшего в Мойку автобуса заподозрили в легализации мигрантов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в отношении водителя упавшего в реку автобуса с пассажирами возбуждено новое уголовное дело, он подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3. УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале - марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", - сообщают в ведомстве.

Ранее в воскресенье Октябрьский районный суд Петербурга заключил мужчину под стражу до 9 июля. Гражданин РФ Рахматшох Курбонов обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В минувшую пятницу, 10 мая в центре Петербурга водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, в котором, по данным МВД, было около 20 человек, упал в Мойку. Погибли семь человек.

В связи с ЧП возбуждено два дела: по части 5 статьи 264 УК РФ и по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках последнего задержан начальник автоколонны ООО "Такси", не обеспечивший время отдыха водителю в течение нескольких дней.