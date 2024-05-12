Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Водителя упавшего в Мойку автобуса заподозрили в легализации мигрантов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в отношении водителя упавшего в реку автобуса с пассажирами возбуждено новое уголовное дело, он подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3. УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.

В РоссииПетербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобусаПетербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобусаЧитать подробнее

"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале - марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", - сообщают в ведомстве.

Ранее в воскресенье Октябрьский районный суд Петербурга заключил мужчину под стражу до 9 июля. Гражданин РФ Рахматшох Курбонов обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В минувшую пятницу, 10 мая в центре Петербурга водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, в котором, по данным МВД, было около 20 человек, упал в Мойку. Погибли семь человек.

В связи с ЧП возбуждено два дела: по части 5 статьи 264 УК РФ и по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках последнего задержан начальник автоколонны ООО "Такси", не обеспечивший время отдыха водителю в течение нескольких дней.

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Спасатели возобновили работы на месте ЧП после отмены ракетной опасности

Спасатели возобновили работы на месте ЧП после отмены ракетной опасности
Паводок в России

Детей, женщин и пенсионеров эвакуируют из зоны паводка в Омской области

В Госдуме поддержали кандидатуры Дмитрия Патрушева и Оксаны Лут

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Мантуров пообещал Думе быстро рассмотреть предложения по повышению утильсбора

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Любимовой на пост министра культуры

МЧС сообщило о трех пострадавших спасателях при повторном обрушении в Белгороде

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });