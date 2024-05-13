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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

По делу о падении автобуса в Мойку суд попросили арестовать начальника автоколонны

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следствие просит суд арестовать начальника автоколонны ООО "Такси", чей автобус с пассажирами упал в Мойку 10 мая, ему предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг (часть 3 стати 238 УК), сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Он был задержан 11 мая. По версии следствия, он в течение нескольких дней не обеспечивал отдых водителю.

Также по этому делу уже арестован водитель автобуса. Он признал вину и сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Водителю также вменили фиктивную постановку на учет иностранных граждан (статья 322.3. УК).

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО "Такси" с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

Близкие родственники погибших и пострадавшие пассажиры автобуса имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

Согласно автоматизированной информационной системе НССО, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, заключенный с СПАО "Ингосстрах". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем.

Право на получение страховой выплаты по ОСГОП за вред жизни, причиненный пассажиру при перевозке, имеют иждивенцы погибших, а при их отсутствии - супруг(а), родители, дети погибшего. Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие произведенные расходы на погребение (если требуется возмещение таких расходов), а также документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком.

За получением страховой выплаты пострадавшим пассажирам автобуса нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета.

Страховая выплата иждивенцам или родственникам погибших пассажиров является фиксированной и составляет 2,025 млн рублей по каждому погибшему.

Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства (№1164), и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 млн рублей.

Петербург Мойка ООО "Такси" СКР
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