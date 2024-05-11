Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели людей в Санкт-Петербурге в результате падения автобуса в реку Мойку задержало начальника автоколонны ООО "Такси", который не предоставил водителю времени для отдыха, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, "водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха".

В СКР не уточнили имени задержанного.

"В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", - уточняется в релизе.

"Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения", - добавили в ведомстве.

Накануне в центре Петербурга водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, в котором, по данным МВД, было около 20 человек, упал в Мойку. Погибли семь человек. Водитель задержан.

СКР расследует дело по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО "Такси" с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.