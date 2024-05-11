Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели людей в Санкт-Петербурге в результате падения автобуса в реку Мойку задержало начальника автоколонны ООО "Такси", который не предоставил водителю времени для отдыха, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, "водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха".

В СКР не уточнили имени задержанного.

"В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", - уточняется в релизе.

"Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения", - добавили в ведомстве.

Накануне в центре Петербурга водитель городского автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. В результате автобус, в котором, по данным МВД, было около 20 человек, упал в Мойку. Погибли семь человек. Водитель задержан.

СКР расследует дело по части 3 стати 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, ООО "Такси" с января 2022 года 23 раза привлекали к ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей.

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб, 29 пострадали в результате массированного обстрела Белгорода

Что произошло за день: суббота, 11 мая

Кандидаты на должности вице-премьеров и министров представят программы в воскресенье

Премьер РФ предложил переназначить Козлова главой Минприроды

Мишустин предложил переназначить Решетникова главой Минэкономразвития РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Новак станет куратором экономического блока в новом кабинете

Дмитрий Патрушев сменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса

На пост министра энергетики предложена кандидатура губернатора Кузбасса Цивилева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });