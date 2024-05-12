Старовойт намерен сфокусироваться на содержании дорог и переходе на самолеты РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Претендующий на пост главы Минтранса РФ Роман Старовойт озвучил задачи, на которых планирует сфокусировать работу министерства, среди них - содержание действующих автомобильных дорог.

"В дорожном хозяйстве мы набрали хороший темп по строительству новых дорог, но многие помнят, с 2012 по 2018 год мы с 40% норматив довели до 85%. Сегодня мы вновь эту задачу для себя ставим, потому что мы разогнали новые стройки, но содержание ушло на второй план", - сказал он на заседании комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, на котором рассматривается его кандидатура на пост главы Минтранса.

В авиации же, по его словам, "предстоит организовать работу по переходу на образцы новейшей техники". Такую же задачу ставит перед собой возглавлявший Минтранс с 2020 года, а ныне претендующий на пост вице-премьера РФ Виталий Савельев.

"Моя задача - подготовить авиакомпании, чтобы они были готовы принимать отечественные суда. Хочу сказать, что готовы компании, и мы выбираем сегодня определенные наши суда, идет импортозамещение и мы смотрим варианты, которые устроят и авиакомпании, и чтобы наша промышленность была способна их произвести", - заявил Савельев.

Относительно планов развития морского и речного транспорта Старовойт заявил: "По Волге уже начата работа, но давайте честно говорить, этого еще недостаточно для того, чтобы грузы у нас перешли на реку. Морской транспорт - необходимо найти сбалансированное решение по развитию портов как грузоотправителями, так и перевозчиками, и грузополучателями".

Кандидат в министры считает также важным вернуться к разработке федерального закона о транспорте. "Хотел остановиться на совместной работе, предстоящей с Госдумой, Советом Федерации. Мы давно говорили о федеральном законе о транспорте и предлагаю вернуться к этому. Это давно назрело, такую работу хотел бы тоже совместно запланировать", - сказал он.