Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуры Савельева и Старовойта

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рассмотрел и единогласно поддержал кандидатуру Виталия Савельева на пост вице-премьера и кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта, сообщает правительство РФ в телеграм-канале.

"Виталий Савельев рассказал о приоритетах развития отрасли на период до 2030 года. Особое внимание будет уделено реализации указа Президента России № 309 от 7 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

"Среди важнейших задач он обозначил приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, рост авиационной подвижности населения, модернизацию Восточного полигона железных дорог, строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие международных транспортных коридоров, обновление общественного транспорта в регионах", - сообщил кабмин.

В ходе заседания комитета также выступил Старовойт. Он подчеркнул приоритетность реализации указа президента и рассказал о направлениях, на которых планирует сосредоточить свою деятельность в Минтрансе.

"Первоочередными задачами Роман Старовойт назвал приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, надлежащий контроль за искусственными дорожными сооружениями, рост перевозок по международным транспортным коридорам, переход гражданской авиации на новую отечественную технику, сбалансированное развитие морских портов, цифровизацию транспортного комплекса, обеспечение комфортных и безопасных перевозок пассажиров", - сообщает правительство.

Как отмечается, "отдельно кандидат на пост министра отметил важность подготовки профессиональных кадров, повышения престижа транспортных профессий, сохранения преемственности в транспортной отрасли".