Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса

Савельев предложен на должность вице-премьера

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Виталия Савельева на пост вице-премьера, на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщила пресс-служба кабмина.

"Учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший министерство транспорта, а до этого - на протяжении многих лет одну из крупнейших отечественных авиакомпаний ("Аэрофлот" - ИФ)", - сказано в сообщении.

Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году - Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук. В 2009-2020 годах возглавлял "Аэрофлот", до этого в разные годы работал в банках "Россия", Менатеп СПб, Газпроме, АФК "Система".

В предыдущем составе правительства транспортную отрасль курировал занимавший пост первого вице-премьера Андрей Белоусов. Он, согласно сообщению кабмина, перейдет "на новое место работы".

На должность министра транспорта вместо Савельева предложена кандидатура Старовойта. В 2012-2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту.