Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Комитеты Госдумы РФ на заседаниях в воскресенье поддержали всех предложенных премьером кандидатов на посты заместителей председателя правительства и министров, сообщил первый зампредседателя Думы Александр Жуков.

"Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов", - сказал он журналистам.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что все ответственные комитеты представят свои заключения по итогам заседаний. "Мы надеемся, что теперь это станет новым форматом работы Госдумы", - заявил он.

В ходе дискуссий в комитетах фракция парламентского большинства - партия "Единая Россия" выразила готовность голосовать на пленарном заседании за выдвинутые Михаилом Мишустиным кандидатуры.

Вместе с тем, как следует из заявлений представителей думских фракций, единогласной поддержки ряду кандидатов ожидать не стоит. Прежде всего, это коснется претендентов на должности финансово-экономического блока, следует из полученных "Интерфаксом" комментариев.

"Мы будем голосовать против кандидатур Силуанова, Фалькова, Кравцова. По Голиковой воздержимся. Кандидатуры Мантурова и Патрушева вопросов не вызывают, мы их поддержим", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев. Как отметил в свою очередь секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, руководитель партии Геннадий Зюганов озвучит мнение по другим кандидатам в понедельник в преддверии заседания Думы.

Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил журналистам, что депутаты их фракции не поддержат почти половину кандидатур, 11 из 26. Так, они планируют воздержаться от голосования по кандидатуре "социального" вице-премьера Голиковой, и кроме этого, по кандидатурам Хуснуллина, Файзуллина, Дегтярева. "Справедливая Россия - За правду" будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки, так как это - "новые старые" кандидаты и "такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает". Поддержку получат от справороссов Мантуров, а также привлеченные к работе в правительстве эффективные губернаторы - Старовойт, Алиханов, Цивилев.

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил четкую позицию поддержать внесенные Мишустиным кандидатуры членов правительства. "Мы поддержали Михаила Владимировича, а значит, в формировании состава кабмина полностью ему доверяем", - пояснил он журналистам. "Вместе с тем, мы будем контролировать работу правительства, участвовать в ней", - добавил он.

Представители фракции "Новые люди" на момент написания заметки свою позицию журналистам не представили.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил острых дискуссий по кандидатам на посты на заседаниях в Госдуме, добавив, что такие дискуссии уже начались.

В воскресенье в комитетах Думы прошло обсуждение кандидатур на посты заместителей председателей правительства и министров.

В понедельник на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатуры на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.