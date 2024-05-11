Житель города Суджа Курской области погиб при украинской атаке

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу об атаке беспилотника ВСУ в городе Суджа.

"Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Старовойт сообщал о двух перехваченных украинских БПЛА над регионом.