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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Снегом еще покрыто 60% территории России

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Снежный покров сохраняется на 60% территории России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Сейчас 60% территории России покрыто снегом, никуда от этого не деться. Холодно", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что снег еще сохранился на территории европейской части страны - в Северо-Западном федеральном округе - где отмечаются сугробы до 40-60 см. Так, в Ненецком административном округе высота снега доходит до 67-87 см, а на Кольском полуострове - до 47-55 см. При этом, в Якутии "уже высота снега около 10 см".

Гидрометцентр Роман Вильфанд РФ
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