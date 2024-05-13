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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Вильфанд пообещал москвичам потепление к выходным

Вильфанд пообещал москвичам потепление к выходным
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Температура в Москве за неделю повысится на 10 градусов, к выходным столбики термометров днем будут подниматься до плюс 20 - плюс 23 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За неделю с понедельника температура до конца недели повысится примерно на 9-10 градусов. Но пока еще все-таки придется померзнуть. Но антициклон с запада распространяет свое влияние, и повышение температуры будет очень медленное", - сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что во вторник в Москве еще будет "холодно, температура на 5 градусов ниже нормы". Ночные температуры в Москве составят плюс 1 - плюс 3, по области до минус 2 градусов, а днем от плюс 10 до плюс 15 градусов. "Но это все равно очень холодно", - отметил Вильфанд.

В среду, 15 мая, в Москве ночью ожидается плюс 3 - плюс 5 градусов, по области до ноля и не исключены заморозки на северо-востоке области. Днем температура повысится до плюс 13 - плюс 18 градусов. 16 мая в столичном регионе заморозки уже не прогнозируются - ночью от плюс 2 до плюс 6 градусов. А днем температура повысится до плюс 15 - плюс 20 градусов.

"И дальше - и в пятницу, и в субботу температуры от плюс 15 до плюс 20, а в воскресенье температура переползет за 20 градусов - будет плюс 18 - плюс 23", - сказал Вильфанд.

Ночные температуры составят плюс 5 - плюс 10 градусов.

"Это, конечно, не жара. Мы радуемся тому, что температура только приблизится к норме. Это не жаркая погода, но после этого холода только удовольствие от такой температуры. Пока еще рановато кричать ура, что наступило лето, но все-таки для москвичей наступил период, когда можно повеселее смотреть в будущее", - добавил он.

Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр
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