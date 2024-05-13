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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

На большей территории европейской части России до конца недели будет холоднее нормы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На большей территории европейской части России до конца недели будет холоднее нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Большая часть европейской части страны все равно будет с отрицательной аномалией - температура будет ниже нормы. Потому что большая часть европейской части страны будет в холодной части антициклона", - сказал Вильфанд.

В центральном Черноземье, в Ростовской области температура до конца недели будет ниже нормы на 2-4 градуса. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае. В Крыму температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Также холоднее нормы будет в Приволжском федеральном округе и на Урале.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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