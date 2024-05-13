Шойгу как секретарь Совбеза будет курировать ФСВТС, но не будет ее руководителем

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не ее непосредственным руководителем.

"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о полномочиях Шойгу в новой должности.

Пресс-секретарь президента напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.

В минувшее воскресенье Шойгу был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Новым министром обороны президент РФ предлагает Совету Федерации назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.