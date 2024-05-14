Песков назвал новую должность Шойгу крупным государственным постом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Сергей Шойгу, став секретарем Совета безопасности РФ, занял крупный государственный пост, эта должность предполагает прямой контакт с президентом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать переход Шойгу в Совбез понижением в должности, Песков сказал: "Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос. Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны".

"Конечно, руководитель этого органа находится в постоянном прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность", - подчеркнул Песков.

В минувшее воскресенье, 12 мая, Шойгу был назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ.