Ракетная опасность объявлена в Белгороде и пригороде

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре и прилегающем районе.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призвал губернатор.

Ранее он сообщил об обстреле в ночь на 14 мая с украинской стороны села в Шебекинском городском округе.