Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:07

Корабли Тихоокеанского флота отправились на учения по защите пунктов базирования

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более 15 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока, чтобы принять участие в межведомственных учениях по защите пунктов базирования и морских коммуникаций, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В ходе учения в одном из эпизодов будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами условного противника", - говорится в сообщении.

На первом этапе учений экипажи кораблей провели экстренную подготовку к бою и походу, а также замаскировались для отхода от пирсов с применением дымовой завесы.

Далее военнослужащие примут участие в учебно-боевых стрельбах по целям, имитирующим малоразмерные надводные и воздушные объекты.

Владивосток ТОФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Система ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшая

Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

Байден подписал закон о запрете импорта урана из России
Военная операция на Украине

Белгородское село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ

Угроза для соседних судов рядом с горящим теплоходом "Ломоносов" в Архангельске снята

Угроза для соседних судов рядом с горящим теплоходом "Ломоносов" в Архангельске снята

В Архангельске горит находящийся на ремонте теплоход "Ломоносов"

Что произошло за день: понедельник, 13 мая

Суд арестовал начальника автоколонны по делу об упавшем в Мойку автобусе

Шойгу как секретарь Совбеза будет курировать ФСВТС, но не будет ее руководителем

Шойгу как секретарь Совбеза будет курировать ФСВТС, но не будет ее руководителем

Госдума утвердила первого вице-премьера и вице-премьеров РФ

Госдума утвердила первого вице-премьера и вице-премьеров РФ

В Курской области женщина погибла в результате атаки дронов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });