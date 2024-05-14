Корабли Тихоокеанского флота отправились на учения по защите пунктов базирования

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более 15 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока, чтобы принять участие в межведомственных учениях по защите пунктов базирования и морских коммуникаций, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В ходе учения в одном из эпизодов будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами условного противника", - говорится в сообщении.

На первом этапе учений экипажи кораблей провели экстренную подготовку к бою и походу, а также замаскировались для отхода от пирсов с применением дымовой завесы.

Далее военнослужащие примут участие в учебно-боевых стрельбах по целям, имитирующим малоразмерные надводные и воздушные объекты.