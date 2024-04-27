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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:24

Катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами по условному противнику в Японском море

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В заливе Петра Великого (Японское море) экипажи ракетных катеров Приморской флотилии выполнили стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров "Р-261" и "Р-298" нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника", - говорится в сообщении.

Цель находилась на расстоянии более 90 километров и была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит", что зафиксировали самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, информирует пресс-служба.

По ее данным, закрытие района выполнения боевых стрельб обеспечивали более 20 надводных кораблей и судов ТОФ.

Японское море ТОФ
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