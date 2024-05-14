Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске ликвидирован

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на теплоходе "Ломоносов", находящемся на ремонте в сухом доке в Архангельске, сообщает пресс-служба управления МЧС области.

"8:50 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, при тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск того, что оно опрокинется, поэтому пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение с суши и воды.

Пожар возник на находящемся в сухом доке АО "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота" теплоходе "Ломоносов" вечером в понедельник. Горела верхняя палуба на площади 936 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ отмечала, что возгорание произошло на судне после завершения сварочных работ.

Теплоход находится на ремонте с 2022 года.

В мае 2023 года на борту "Ломоносова" во время ремонта уже происходил пожар. Тогда горел трюм, были повреждены стены машинного отделения.