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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

В Архангельске горит находящийся на ремонте теплоход "Ломоносов"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Крупный пожар тушат на теплоходе "М.В.Ломоносов" в сухом доке в Архангельске, сообщает пресс-служба управления МЧС Поморья.

"Поступило сообщение о пожаре на теплоходе "М.В.Ломоносов". Судно в сухом доке. Объявлен ранг №2", - говорится в сообщении.

Горит верхняя палуба на 936 кв. м.

"Информации о пострадавших не поступало", - отмечает пресс-служба.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в экстренных службах, пожар начался на верхней палубе теплохода "Ломоносов", находящегося на ремонте на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота. "Сейчас палуба полностью охвачена огнем, площадь пожара превысила 900 кв. м.", - сказали в экстренных службах.

В мае 2023 года на борту теплохода во время ремонта уже происходил пожар. Тогда горел трюм, огнем были повреждены стены машинного отделения.

Архангельск
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