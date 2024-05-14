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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске произошел после сварочных работ

В РоссииУгроза для соседних судов рядом с горящим теплоходом "Ломоносов" в Архангельске снятаУгроза для соседних судов рядом с горящим теплоходом "Ломоносов" в Архангельске снятаЧитать подробнее

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Архангельский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку по факту возгорания теплохода "Ломоносов" в сухом доке, сообщает пресс-служба ведомства.

"Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. Спустя время, когда все работы были закончены, произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия.

Пожар вспыхнул на находящемся в сухом доке АО "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота" теплоходе "Ломоносов" вечером в понедельник. По данным пресс-службы МЧС Поморья, горит верхняя палуба на площади 936 кв. м. На месте работают 42 специалиста и 13 единиц техники. Для разведки применяется беспилотная авиационная система, угрозы стоящим рядом судам нет. Информации о пострадавших не поступало.

В мае 2023 года на борту теплохода во время ремонта уже происходил пожар. Тогда горел трюм, были повреждены стены машинного отделения.

МЧС Архангельск
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