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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Угроза для соседних судов рядом с горящим теплоходом "Ломоносов" в Архангельске снята

Угроза для соседних судов рядом с горящим теплоходом "Ломоносов" в Архангельске снята
Фото: МЧС РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Угроза для соседних судов у горящего теплохода "М.В.Ломоносов" в Архангельске снята, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Работают 10 звеньев газодымозащитной службы. Для разведки места пожара применяется беспилотная авиационная система", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара группировка специалистов увеличена до 42 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в сухом доке в Архангельске тушат крупный пожар на теплоходе "М.В.Ломоносов". Загорелась верхняя палуба на площади 936 кв. м.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, по факту возгорания на ремонтируемом судне ведомство организовало проверку.

В мае 2023 года на борту теплохода во время ремонта уже происходил пожар. Тогда горел трюм, были повреждены стены машинного отделения.

Архангельск МЧС РФ
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