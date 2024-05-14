Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

Николай Патрушев Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил своими помощниками Алексея Дюмина, ранее занимавшего пост губернатора Тульской области и Николая Патрушева, экс-секретаря Совета безопасности РФ.

О подписании соответствующих указов сообщается на сайте Кремля.

Также помощниками президента переназначены Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

Лариса Брычева сохранила пост помощника президента - главы государственно-правового управления Кремля, Дмитрий Шальков назначен помощником президента - начальником контрольного управления, Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента.

Игорь Щеголев, Александр Гусан, Владимир Устинов, Юрий Чайка, Игорь Комаров, Владимир Якушев, Анатолий Серышев сохранили посты полпредов президента в федеральных округах.

Также советниками президента назначены Антон Кобяков, Игорь Левитин (он же - спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта), Валерий Фадеев, Елена Ямпольская.

Спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта переназначен Сергей Иванов.