И.о. губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

До этого Миляев был первым заместителем губернатора Тульской области.

Занимавший пост главы региона Алексей Дюмин назначен помощником президента РФ.

Дюмин руководил Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и.о. губернатора, в сентябре 2016 года избран главой региона. На выборах в сентябре 2021 года он также избирался в качестве самовыдвиженца.