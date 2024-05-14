Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Кремль не видит рисков для управления войсками из-за задержаний в Минобороны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не видят риска дезорганизации управления войсками в результате кадровых перестановок и задержания некоторых руководителей Министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, не опасаются ли в Кремле развития события, при котором, как считают некоторые "западные аналитики", "перестановки и, в частности, аресты и задержания руководителей Министерства обороны могут, по сути, спасти режим Зеленского, внеся в управление войсками дезорганизацию".

"Нет", - ответил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Экс-глава ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

Недавно по уголовным делам о коррупции были задержаны и арестованы двое высокопоставленных сотрудников из числа руководителей Министерства обороны - замглавы ведомства Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.

Дмитрий Песков Владимир Путин Кремль Минобороны Сергей Шойгу Тимур Иванов Юрий Кузнецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоусов назвал важным комплектование российской армии контрактниками

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Число жертв частичного обрушения белгородской многоэтажки выросло до 17

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе

Главному кадровику Минобороны предъявлено обвинение

До 16 человек возросло число жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде

До 16 человек возросло число жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде

Патрушев на посту помощника президента РФ будет курировать кораблестроение

Путин произвел назначения в своей администрации

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });