Кремль не видит рисков для управления войсками из-за задержаний в Минобороны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не видят риска дезорганизации управления войсками в результате кадровых перестановок и задержания некоторых руководителей Министерства обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, не опасаются ли в Кремле развития события, при котором, как считают некоторые "западные аналитики", "перестановки и, в частности, аресты и задержания руководителей Министерства обороны могут, по сути, спасти режим Зеленского, внеся в управление войсками дезорганизацию".

"Нет", - ответил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Экс-глава ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

Недавно по уголовным делам о коррупции были задержаны и арестованы двое высокопоставленных сотрудников из числа руководителей Министерства обороны - замглавы ведомства Тимур Иванов и начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.