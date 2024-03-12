Белый дом запросил $2,7 млрд на закупки урана для сокращения зависимости от России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Урановая отрасль США должна получить $2,7 млрд, говорится в проекте американского бюджета на 2025 финансовый год, который начнется в октябре.

Финансирование, запрошенное Белым домом, является частью более широкого плана администрации президента Джо Байдена по закупке обогащенного урана напрямую у местных производителей и сокращения зависимости от импорта урана из России.

"Бюджет предусматривает удовлетворение запроса администрации в $2,7 млрд дополнительного финансирования для приобретения низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана", - говорится в документе.

"Вместе с долгосрочным запретом на их импорт из России эти меры привели бы к значительным инвестициям в частный сектор и придали бы новый импульс обогащению урана в США, а также сокращению нынешней зависимости от российского импорта: на него приходится 20% низкообогащенного урана, используемого в реакторах гражданских АЭС", - поясняется в проекте.

В декабре 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Мера была принята единогласно - при поддержке обеих партий. Законопроект допускает отмену запрета, если нет других жизнеспособных источников урана для поддержания работы ядерных реакторов в США. Для вступления законопроекта в силу его должны одобрить обе палаты Конгресса США, после чего документ направляется на подпись президенту страны.

В феврале Financial Times со ссылкой на представителей американской атомной отрасли писала, что запрет на импорт в США обогащенного урана из России может вступить в 2024 году.

Всемирная ядерная ассоциация прогнозирует, что спрос на уран к 2040 году удвоится и достигнет 130 тысяч тонн. В 2023 году он составлял 65,65 тысячи тонн. В стадии строительства в мире в настоящее время находится около 60 АЭС и планируется строительство еще 110. При этом мировое производство урана сократилось на четверть с 2016 года по 2020 год (до 47,7 тысячи тонн) после аварии на АЭС "Фукусима".