Россиян в Грузии призвали избегать места массового скопления людей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии обратилась к находящимся в стране российским гражданам с предупреждением на фоне протестов в Тбилиси против закона "О прозрачности иностранного влияния".

"В условиях текущего всплеска уличной протестной активности в Тбилиси и других крупных городах страны просим граждан России, находящихся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности, по возможности воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей, а также от участия в любых акциях, носящих политический характер", - говорится в распространенном во вторник сообщении.