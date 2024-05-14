"Желтый" уровень безопасности введут в парламенте Грузии из-за протестов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В парламенте Грузии в среду в связи с проходящими в Тбилиси акциями протеста из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" будет введен "желтый" уровень безопасности.

"В соответствии с приказом председателя парламента Грузии N1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил безопасности в здании парламента Грузии, с 09:30 15 мая до дальнейшего уведомления во дворце парламента будет действовать "желтый" уровень безопасности - вход в здание парламента для посетителей будет ограничен. На запланированные парламентские мероприятия (в том числе заседания комитетов) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами", - говорится в заявлении пресс-службы парламента.

Власти добавили, что целью мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды.