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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Тбилиси протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси участники акции протеста против принятого грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" вечером перекрыли один из главных транспортных узлов грузинской столицы.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в эти минуты движение автотранспорта в центре Тбилиси на площади Героев полностью парализовано.

Ранее полиция заявила, что задержала 13 протестующих у здания парламента, им вменяют неподчинение полиции и мелк5ое хулиганство. Также сообщалось о задержании десятка человек за попытку перекрыть автотрассу, однако позже сотни демонстрантов пришли на площадь Героев с проспекта Руставели, где продолжается основная акция протеста. Полиция в этом случае уже не смогла им помешать.

Тбилиси Грузия
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