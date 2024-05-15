В Тбилиси намечается новая акция протеста против закона об иноагентах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси на проспекте Руставели рядом с парламентом 15 мая пройдет очередная акция протеста против принятого депутатами закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщило в соцсетях молодежное движение "Дафиони", один из организаторов протеста.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в ночь на среду участники акции протеста перекрыли автомобильное движение в центре Тбилиси и разошлись только под утро. Полиция пыталась пресечь противоправные действия, задержав несколько человек, но под натиском протестующих отступила.

Впервые с начала протестов с 15 апреля на митинге перед парламентом выступили лидеры оппозиции, заявившие о необходимости выдвижения требования об отставке действующего правительства и создании коалиционного кабинета министров. Участники митинга, в основном студенты, без особого энтузиазма восприняли этот призыв, ослепляя во время выступления оппозиционных лидеров зелеными лучами лазеров.

Гораздо больше аплодисментов получили выступившие на митинге председатели парламентских комитетов по иностранным делам Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии, без официального приглашения прибывшие в Грузию.

Как заявил на митинге председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот, "сегодня Тбилиси является настоящей столицей Европы".

"Мы вами гордимся. Ваша битва - это наша битва", - сказал собравшимся на митинге Рот. Он призвал грузинские власти остановить принятый закон "О прозрачности иностранного влияния".

В среду в Тбилиси прибыли министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии.