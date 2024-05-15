Минобороны РФ заявило о перехвате 10 украинских ракет ATACMS над Крымом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью над Крымом противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 10 украинских оперативно-тактических ракет ATACMS.

"Две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области", - добавили в ведомстве.