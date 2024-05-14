До 16 человек возросло число жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На месте частичного обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после обстрела с украинской стороны обнаружено тело еще одной погибшей, число жертв увеличилось до 16 человек, сообщила во вторник пресс-служба МЧС РФ.

В минувшее воскресенье секция десятиэтажного дома обрушилась из-за украинского обстрела в Белгороде. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тела 15 погибших, в том числе двух детей. Еще 17 человек были спасены.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за обрушения части жилого дома на улице Щорса в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

На месте ЧП после повторного обрушения также пострадали три спасателя.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту обрушения секции жилого дома в Белгороде в результате обстрела, сообщил ранее СК РФ.