Володин призвал Думу до августа выйти на введение запрета на продажу энергетиков детям

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей России, сообщил в Telegram спикер палаты Вячеслав Володин и призвал депутатов одобрить его до августа.

Также в законопроекте есть запрет продавать энергетики в розницу в таре объемом более 500 мл.

"Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи", - считает Володин и напомнил, что во многих регионах продажа энергетиков уже ограничена, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена.

"Сегодня почти каждый четвертый человек в нашей стране потребляет энергетики, а среди молодежи - каждый второй: в возрастной группе 18-24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25-29 лет - 49,7%", - отметил спикер.

По его словам, это опасная тенденция, так как высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Опрос в телеграм-канале Володина показал, что 90% респондентов выступают за запрет продажи энергетических напитков подросткам на федеральном уровне.

В январе стало известно, что депутаты от всех фракций внесли в Думу законопроект № 535408-8 о запрете продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки. Под такими напитками в документе предлагается подразумевать безалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе.