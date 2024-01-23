В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о запрете продажи на всей территории РФ безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним.

Соответствующая инициатива №535408-8 размещена во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Проект закона предлагает использовать следующее понятие: "безалкогольный тонизирующий напиток" - безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе.

Законопроект также предусматривает, что в случае возникновения у продавца безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у него документ, позволяющий установить возраст этого клиента. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным правительством РФ, говорится в законопроекте.

Кроме того, согласно законопроекту, не допускается розничная торговля такими напитками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, предусматривает проект.

Авторами инициативы стала группа депутатов от всех фракций, в частности, Максим Топилин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Леонид Калашников, Яна Лантратова, Борис Чернышов, Дмитрий Певцов.

В пояснительной записке отмечается, что в России до настоящего времени не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, "между тем, в подобном регулировании есть острая необходимость". Авторы считают, что о данном факте свидетельствует то обстоятельство, что в 65 субъектах РФ приняты законодательные акты, устанавливающие ограничения на розничную продажу таких напитков, в том числе на продажу такой продукции несовершеннолетним. Такие региональные законы местные органы власти стали принимать, начиная с 2009 года. Первыми запреты были введены в Ингушетии, Приморском и Хабаровском краях.

В адрес Госдумы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и принятых в регионах, на федеральном уровне, также указывается в пояснительной записке.