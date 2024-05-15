Аэропорты в Татарстане возобновили прием и отправку воздушных судов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани и аэропорт "Бегишево" (Татарстан, принадлежит "КАМАЗу") возобновили прием и отправку воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на работу аэропорта Казани Росавиация сняла в 9:40 по московскому времени, ограничения в отношении аэропорта "Бегишево" - в 10:05. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли три воздушных судна.

Как сообщалось, утром в среду аэропорт Казани и татарстанский аэропорт "Бегишево" (принадлежит "КАМАЗу") по распоряжению Росавиации приостановили прием и отправку воздушных судов.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что над Татарстаном сбит украинский беспилотник.