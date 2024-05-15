Минобороны сообщило о беспилотнике, сбитом над Татарстаном

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные около 07:30 нейтрализовали беспилотник самолетного типа над Татарстаном, заявили в Минобороны.

Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Росавиация ранее сообщила, что по ее распоряжению аэропорт Казани и аэропорт "Бегишево" под Нижнекамском приостановили работу из соображений безопасности полетов. Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять рейсы с 07:27 по Москве, аэропорт "Бегишево" - с 07:55.