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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минобороны сообщило о беспилотнике, сбитом над Татарстаном

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные около 07:30 нейтрализовали беспилотник самолетного типа над Татарстаном, заявили в Минобороны.

Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Росавиация ранее сообщила, что по ее распоряжению аэропорт Казани и аэропорт "Бегишево" под Нижнекамском приостановили работу из соображений безопасности полетов. Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять рейсы с 07:27 по Москве, аэропорт "Бегишево" - с 07:55.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Нижнекамск Росавиация Татарстан Казань
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